Смертельна ДТП у Тернопіль: загинули двоє рятувальників, водія Mercedes затримано

Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 22 лютого, близько 3:00 у Тернопіль на вулиці Об’їзній.

За попередньою інформацією, кермувальник автомобіля Mercedes під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з Renault Kangoo.

Унаслідок аварії на місці загинули двоє чоловіків, які перебували в Renault Kangoo. Загиблі — співробітники Головного управління ДСНС у Тернопільській області, віком 35 і 47 років.

Водія Mercedes затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі на місці події працюють слідчі та представники профільних служб. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що призвело до загибелі кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 7 до 10 років.