У Тернополі затримали чоловіка, який продавав "звільнення" від служби за 30 000 доларів

У Тернополі правоохоронці викрили чоловіка, який за гроші обіцяв військовим уникнути відповідальності та звільнитися зі служби.

За даними слідства, під час воєнного стану група осіб налагодила незаконний бізнес: через службових осіб допомагали військовослужбовцям уникнути кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини та перевестися до інших військових підрозділів у Львівській та Тернопільській областях.

До схеми причетний 31-річний житель Тернополя. Він пообіцяв одному військовому вирішити питання за 30 000 доларів США. Підозрюваного затримали під час отримання всієї суми.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (“зловживання впливом”). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до незаконного заробітку.