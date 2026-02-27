У Тернополі скоротили весняні канікули для школярів

У Тернопільській міській територіальній громаді ухвалили рішення скоротити весняні канікули в закладах загальної середньої освіти.

Тепер учні відпочиватимуть п’ять днів – з 25 по 29 березня, замість запланованих семи. 

Такі зміни пов’язані з додатковими зимовими канікулами, які відбулися у січні 2026 року. Через складну ситуацію в енергосистемі, масовані ракетно-дронові атаки та найсуворішу за 20 років зиму зимові канікули було подовжено.
 
Щоб компенсувати додатковий тиждень відпочинку, учні відпрацьовуватимуть навчання у три суботи та за рахунок скорочення весняних канікул на два дні. Конкретні дати суботнього навчання визначатиме кожен заклад освіти самостійно.

