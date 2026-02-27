Смертельний конфлікт у Тернополі: обвинуваченому загрожує до 10 років тюрми

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Трагедія сталася наприкінці листопада 2025 року в Тернополі.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 31-річний уродженець Запорізької області разом із 65-річним чоловіком перебували в одній компанії та вживали алкоголь. Між ними виникла суперечка, яка переросла в бійку. У ході конфлікту підозрюваний завдав потерпілому численних ударів руками та ногами по обличчю й тулубу. Отримані травми виявилися смертельними.

Правоохоронці оперативно встановили особу нападника та затримали його. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Досудове розслідування, яке здійснювали слідчі ГУНП у Тернопільській області, завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду