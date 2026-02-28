Освітня реформа в Україні: які зі шкіл Тернополя стануть ліцеями, а які — гімназіями

Українські школи змінюються. Закони «Про освіту» і «Про повну загальну середню освіту» запустили реформу, яка стосується кожного міста: школи мають розділитися на гімназії та ліцеї, а старша школа — стати трирічною.

Тернопіль теж визначився, як саме це відбудеться: міська рада затвердила план нової мережі шкіл, і вже зрозуміло, які заклади стануть ліцеями, а які — гімназіями.

Це готували давно

Реформа не виникла раптово. Ще коли ухвалювали закони «Про освіту» (2017) і «Про повну загальну середню освіту» (2020), Тернопіль почав готуватися. Понад рік у школах міста проводили обговорення — з учителями, батьками, директорами. Паралельно аналізували стан будівель, кадровий склад, кількість учнів і розташування шкіл.

Міський голова Сергій Надал пояснює: «Такий підхід дозволяє сформувати мережу, яка справді відповідає потребам міста, а не просто виконує формальні вимоги.»

До речі, сусідні Львів, Франківськ і Вінниця кілька років тому швидко перейменували всі школи на ліцеї — і тепер змушені переробляти все знову, бо більшість із них фактично мають стати гімназіями. Тернопіль чекав і, схоже, не помилився.

Як буде влаштована нова мережа

З 1 вересня 2027 року школи міста працюватимуть за чітким розподілом.

Гімназії зі структурним підрозділом «Початкова школа» — навчання з 1 по 9 клас. Ліцеї зі структурним підрозділом «Гімназія» — навчання з 5 по 12 клас. Такий заклад охоплює і гімназійну частину (5–9 клас), і повну старшу школу (10, 11 і 12 клас). Не два роки, як зараз, а три — так вимагає закон. Кожен ліцей матиме свій профіль.

Важливо для батьків майбутніх першокласників — зміни починаються вже з наступного навчального року:

Школи, які стануть ліцеями, вже цього року не набирають перший клас. Якщо ви плануєте подавати заяву — перевірте, чи є ваша школа в цьому списку.

Школи, які стануть гімназіями, — навпаки, першокласників приймають, але вже не набирають 10 клас. Вони ще випустять останній 11 клас за старою системою, а далі працюватимуть лише до 9 класу.

Гімназіями зі структурним підрозділом «Початкова школа» стануть: №4, №5, №7, №8, №9, №10, №11, Школа-колегіум імені Йосипа Сліпого, №13, №14, №17, №18, №20, №22, №23, №24, №26, №27, №29, Кобзарівська, Курівецька імені Миколи Бенцаля та Чернихівська гімназії.

Ліцеями зі структурним підрозділом «Гімназія» стануть: №2, №3, №6, №15, №16, №19, №28.

Спеціальні заклади продовжують роботу без змін — зокрема Тернопільський ліцей №21 (спеціалізована мистецька школа імені Ігоря Герети) та спеціальна школа.

Три ліцеї вже цього року

Тернопіль не чекатиме 2027-го. Заступниця міністра освіти Надія Кузьмічова, яка нещодавно відвідала місто, запропонувала запустити пілот раніше. Три заклади вже цього навчального року можуть почати працювати за трирічною програмою старшої школи — якщо батьки дев'ятикласників дадуть письмову згоду.

Відгук виявився хорошим: лише від батьків учнів медичного ліцею та прилеглих шкіл — 17-ї, 18-ї, 10-ї, 14-ї — вже надійшло понад 90 заяв.

Пілотними закладами стануть:

• Академічний ліцей-гімназія імені Івана Франка (вже два роки є пілотним)

• Загальноосвітня школа №19 у мікрорайоні БАМ

• Навчально-виховний комплекс «Школа–медичний ліцей» імені Лесі

Українки на Східному масиві

Конкурсу при вступі до 10 класу не буде

Головне, що хвилює батьків: чи візьмуть дитину в 10 клас в іншій школі? Ольга Похиляк запевняє — конкурсного відбору не буде. При цьому дитина не зобов'язана йти в ліцей свого мікрорайону: якщо в іншому закладі є потрібний профіль — можна обрати його.

Якщо дитина після 9 класу не планує йти в ліцей, можна обрати коледж: там здобувають і загальну середню освіту, і конкретну спеціальність.