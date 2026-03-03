У Тернополі на виробництві загинув працівник

2 березня близько 15:20 у Тернополі стався нещасний випадок на одному з підприємств. Про працівника, який отримав важкі тілесні ушкодження, на спецлінію поліції повідомили колеги.

На місце події оперативно прибули бригада екстреної медичної допомоги та слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Попередньо встановлено, що у фрезерувальному цеху 59-річний чоловік разом з іншими працівниками намагався перемістити великогабаритні двері. Під час робіт конструкція зсунулася з кріплень і впала на нього.

Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя потерпілому не вдалося — отримані травми виявилися смертельними.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України — порушення вимог законодавства про охорону праці, що спричинило загибель людини. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.