На Кременеччині поліція розслідує можливу лікарську недбалість після смерті 55-річної жінки

Слідчі Кременецького районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медичними працівниками професійних обов’язків, що могло призвести до смерті жінки.

Підставою для відкриття провадження стала публікація у соціальних мережах. Жителька одного із сіл Кременеччини повідомила про смерть своєї матері, 1970 року народження, та звинуватила медиків у недбалості. Правоохоронці виявили цей допис під час моніторингу мережі та запросили жінку до поліції для з’ясування обставин. Вона надала письмову заяву із викладенням усіх відомих їй фактів.

За словами заявниці, вона наполягала на проведенні додаткових обстежень та просила перевезти матір до медичного закладу в Тернополі. Однак, за її словами, лікарка відмовляла, запевняючи, що такої необхідності немає.

16 лютого жінка померла.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. У межах провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначатимуть необхідні експертизи та нададуть правову оцінку діям медичних працівників.