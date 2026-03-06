У Тернополі в ДТП постраждали водій та пасажирка

4 березня близько опівночі на спецлінію поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Citroen C8, рухаючись вулицею Старий Поділ у напрямку Торговиці, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з Chevrolet Lacetti.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали кермувальник та пасажирка Chevrolet. Обох водіїв було перевірено на вміст алкоголю шляхом відбору зразків крові.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.