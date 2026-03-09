У Кременці на об’їзній перекинулася Skoda Fabia: водія шукають

v8 d007c8d79f3f2aabf1d6bbff610fa262

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано перекинуте авто марки Skoda Fabia на об’їзній дорозі Кременця. На місце події одразу виїхали поліцейські.

За попередньою інформацією, водій (його особу наразі встановлюють) не впорався з керуванням, в результаті чого автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся. На щастя, постраждалих на місці ДТП не виявлено.

v8 684e254f83af797d79302b618587d17e

Правоохоронці з’ясували, що транспортний засіб належить жителю Івано-Франківської області. Чоловік повідомив, що автомобіль тимчасово користувався його знайомий, і він не знав про аварію.

Наразі поліцейські продовжують встановлювати всі обставини події.

