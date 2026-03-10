Вантажний потяг наїхав на дівчину в Тернополі

Слідчі Тернопільського районного управління поліції з’ясовують обставини травмування дівчини на території залізничної станції.

Повідомлення про інцидент надійшло 9 березня о 20:58 від чергового залізничної станції. За попередньою інформацією, близько 20:50 вантажний потяг сполученням «Тернопіль – Вигнанка» на Привокзальному майдані наїхав на 14-річну мешканку одного з сіл району.
 
Дівчина отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.
 
Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило тілесні ушкодження).
 

