Вантажний потяг наїхав на дівчину в Тернополі

Слідчі Тернопільського районного управління поліції з’ясовують обставини травмування дівчини на території залізничної станції.

Повідомлення про інцидент надійшло 9 березня о 20:58 від чергового залізничної станції. За попередньою інформацією, близько 20:50 вантажний потяг сполученням «Тернопіль – Вигнанка» на Привокзальному майдані наїхав на 14-річну мешканку одного з сіл району.

Дівчина отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.

Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 2 статті 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило тілесні ушкодження).