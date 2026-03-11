ДТП у Тернопільському районі: зіткнулися Renault та Volkswagen, водійка з підробленими правами

10 березня близько 14:00 у Тернопільському районі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Kangoo та Volkswagen Tiguan.

За попередніми даними, 55-річна мешканка Великогаївської громади, здійснюючи лівий поворот, виїхала на смугу зустрічного руху та зіткнулася з Volkswagen Tiguan під керуванням 50-річного жителя Чернігова. Водія позашляховика з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, йому надали медичну допомогу без госпіталізації.

Обидва водії попередньо тверезі, однак у них взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП встановлюються.

Під час перевірки документів інспектори виявили, що посвідчення кермувальниці має ознаки підробки. Документ вилучено та направлено на експертизу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення або використання підроблених документів).