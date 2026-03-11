Чоловіка з Чортківщини затримали за смертельне побиття односельчанки

У Чортківському районі поліція затримала 43-річного місцевого жителя за підозрою у вбивстві 55-річної жінки, яка зникла ще у січні. Тіло загиблої виявили в закинутому господарстві.

За результатами експертизи встановлено, що смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми. За попередніми даними, конфлікт між ними призвів до численних ударів по тулубу та голові.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України, що передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування, вирішується питання запобіжного заходу.