На Тернопільщині жінка за 3 тисячі доларів обіцяла зняти чоловіка з розшуку ТЦК

На Тернопільщині правоохоронці викрили жительку Збаразької громади, яка за гроші обіцяла допомогти чоловіку уникнути проблем із територіальним центром комплектування.

Оперативники карного розшуку відділення поліції №4 міста Збараж встановили, що уродженка Харківської області, яка нині проживає на території громади, запропонувала чоловіку «вирішити питання» з ТЦК. Йдеться про громадянина, який перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку призовників.

Жінка запевняла, що має вплив на службових осіб територіального центру комплектування та може посприяти зняттю чоловіка з реєстру автоматизованої системи. Свої «послуги» вона оцінила у 3 тисячі доларів.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність фігурантки та викрили її під час спроби отримати неправомірну вигоду.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — обіцянка за неправомірну вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднана з вимаганням такої вигоди. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Правоохоронці також перевіряють її можливу причетність до інших подібних схем.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.