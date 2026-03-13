Порушив правила і потрапив під авто: на Тернопільщині 79-річний чоловік опинився в лікарні

Дорожньо-транспортна пригода з постраждалим сталася 12 березня близько 10:20 на автодорозі Почаїв – Зборів у селі Гаї-Розтоцькі.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Peugeot 407, житель Тернополя, допустив наїзд на 79-річного чоловіка із Залозецької територіальної громади. Пішохід переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці.

Унаслідок наїзду пенсіонер отримав численні травми. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала його до травматологічного відділення.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції. У водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

