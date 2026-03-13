Виправдовував агресію рф проти України у TikTok — на Тернопільщині судитимуть 20-річного мешканця Чортківського району

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 20-річного жителя Чортківського району.

Його обвинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, молодий чоловік створив особисту сторінку у соціальній мережі TikTok, де поширював відео та проводив прямі ефіри, доступні для необмеженого кола користувачів.

Зокрема, у вересні 2025 року, перебуваючи у місті Варшава (Республіка Польща), під час онлайн-трансляції він висловлював підтримку державі-агресору та поширював наративи російської пропаганди. У ході прямого ефіру обвинувачений виправдовував збройну агресію рф проти України, а також використовував як музичний супровід гімн російської федерації.

Трансляцію могли переглядати усі охочі, адже на той момент на його сторінку було підписано близько 20 тисяч користувачів, зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

За інкримінованою статтею чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Тернопільській області.