У Тернополі юристку центру правової допомоги підозрюють у вимаганні 2560 євро за «вирішення питання» з ТЦК

На Тернопільщині співробітниці центру правової допомоги повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, на початку березня 2026 року жителька одного з міст області, яка працює юристкою центру правової допомоги, вирішила незаконно збагатитися. Вона дізналася, що її знайомий перебуває у розшуку, і запропонувала «допомогу» у вирішенні його проблеми.

Жінка переконувала чоловіка, що має зв’язки серед службових осіб ТЦК та може посприяти зняттю його з обліку. За свої послуги вона вимагала 2560 євро. За ці гроші підозрювана обіцяла через знайомих у територіальному центрі комплектування видалити інформацію про розшук із бази даних.

Крім того, вона переконувала чоловіка погодитися на її умови, запевняючи, що іншого способу уникнути мобілізації він не має.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання коштів на одній із вулиць Тернополя. Наразі їй обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 166 тисяч гривень.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області та військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.