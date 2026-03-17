На Тернопільщині під час копання септика загинув 19-річний юнак

16 березня близько 15:15 до правоохоронців надійшло повідомлення про нещасний випадок у селі Байківці Тернопільського району.

Під час проведення земельних робіт на території приватного господарства 19-річного хлопця засипало землею.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Попередньо встановлено, що під час копання траншеї глибиною близько чотирьох метрів стався обвал ґрунту.
У ході рятувальної операції стався повторний зсув, унаслідок якого під завалом опинилися троє співробітників ДСНС. Їх вдалося швидко деблокувати та госпіталізувати.
 
З-під завалів також витягли 19-річного юнака, однак, попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося.
 
Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню