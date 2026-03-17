На Тернопільщині засудили матір, яка задушила свого 5-річного сина

У Борщівському районному суді винесли вирок жительці одного з сіл Чортківського району, яка вбила свого 5-річного сина, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Жінку обвинувачували у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною, що призвело до тяжких наслідків, та в умисному вбивстві малолітнього (ст. 166, п.2 ч.2 ст. 115 КК України). Суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, дитина мала вроджені патології та потребувала постійного догляду. Від моменту оформлення соціальної допомоги у 2022 році жінка не зверталася до медичних закладів, хоча син потребував лікування. Три дні перед трагедією хлопчик залишався сам у квартирі.

Після повернення додому матір задушила сина, закривши носа і рота м’якими предметами. Експертиза також встановила, що дитина кілька днів не отримувала їжі. Обвинувачена не визнала своєї вини і не розкаялася.

Потерпілим у справі визнано батька дитини, який з 2021 року служить у ЗСУ. Вирок ще не набрав законної сили, прокуратура планує оскаржити його та домагатися суворішого покарання.

Керівник Чортківської окружної прокуратури Микола Марцун зазначив: «Цей злочин вражає жорстокістю. Безпорадний хлопчик відчув біль там, де мав відчувати материнську любов і турботу. Оскільки засуджена не визнала вини, ми вважаємо 12 років ув’язнення занадто м’яким і будемо вимагати суворішого вироку в апеляції».