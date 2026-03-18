Електросамокати та скутери тепер під забороною на "стометрівці" Тернополя

У Тернополі вводять заборону на рух легких персональних електротранспортних засобів (електросамокати, гіроскутери, сігвеї, електровелосипеди) та механічного транспорту (мотоцикли, мопеди, скутери, квадроцикли, легка комерційна техніка) у пішохідній зоні центральної частини міста.

Обмеження діятимуть від перехрестя вул. Руська – бульвар Тараса Шевченка (поблизу ЦУМу) до Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, включно з Алеєю пам’яті «Незламні» та «тернопільською стометрівкою».

Рішення ухвалили через численні скарги мешканців: користувачі електротранспорту створювали небезпеку для пішоходів у зоні з великою кількістю людей.

У зоні заборони встановлять відповідні дорожні знаки. Контроль за дотриманням правил здійснюватимуть муніципальна інспекція та поліція.

Зауважимо, що подібні обмеження на рух електросамокатів та іншого легкого транспорту в центрах міст вводять не лише в Україні, а й у багатьох європейських країнах.