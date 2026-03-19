На Тернопільщині знешкодили уламки ракети Х-101, виявлені у полі

На Тернопільщині фахівці знешкодили небезпечні уламки ворожої ракети Х-101, які виявили посеред поля. Небезпечну знахідку у Тернопільському районі, між населеними пунктами Кам’янка та Романівка, під час польових робіт помітив місцевий житель. Чоловік одразу повідомив про це на спецлінію поліції.

На місце події оперативно прибули вибухотехніки та рятувальники ДСНС. За словами начальника управління вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, виявлені уламки належали російській крилатій ракеті Х-101 із двома бойовими частинами. Радіус ураження такого озброєння сягає близько 500 метрів.

Фахівці припускають, що ракету було знищено силами протиповітряної оборони, а її залишки стали помітними лише після танення снігу.

Піротехніки ДСНС вилучили вибухонебезпечні елементи та успішно їх знешкодили.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обережними: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів категорично заборонено наближатися до них, торкатися чи переміщувати. Натомість слід негайно повідомити відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.