Трагічна пожежа на Медовій у Тернополі

У Тернополі сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Медова. Загоряння виникло в одній із квартир на 8-му поверсі та швидко спричинило сильне задимлення в під’їзді.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Ланки газодимозахисної служби працювали у складних умовах — у щільному диму. Із небезпечної зони їм вдалося вивести трьох людей, ще 25 мешканців будинку евакуювали.

Пожежу вдалося ліквідувати, однак без трагічних наслідків не обійшлося — у квартирі виявили тіло 87-річної власниці.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.