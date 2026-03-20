Трагічна пожежа на Медовій у Тернополі

У Тернополі сталася пожежа в багатоповерхівці на вулиці Медова. Загоряння виникло в одній із квартир на 8-му поверсі та швидко спричинило сильне задимлення в під’їзді.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Ланки газодимозахисної служби працювали у складних умовах — у щільному диму. Із небезпечної зони їм вдалося вивести трьох людей, ще 25 мешканців будинку евакуювали.
 
Пожежу вдалося ліквідувати, однак без трагічних наслідків не обійшлося — у квартирі виявили тіло 87-річної власниці.
 
Наразі причини виникнення пожежі встановлюються.
 

