Смертельна пожежа на Бучаччині: загинула жінка

У Бучацькій громаді сталася трагедія — під час пожежі загинула жінка. Інцидент трапився в ніч на 20 березня в одному з сіл.

Близько 02:45 до поліції надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. На місце одразу виїхали правоохоронці та рятувальники. Після того, як пожежу вдалося приборкати, у приміщенні виявили тіло власниці будинку — жінки 1978 року народження, без ознак життя.

Тіло направили на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок». Попередньо відомо, що причиною займання могло стати порушення правил безпеки під час опалення будинку.

