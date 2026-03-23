Смертельна пожежа на Бучаччині: загинула жінка

У Бучацькій громаді сталася трагедія — під час пожежі загинула жінка. Інцидент трапився в ніч на 20 березня в одному з сіл.

Близько 02:45 до поліції надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. На місце одразу виїхали правоохоронці та рятувальники. Після того, як пожежу вдалося приборкати, у приміщенні виявили тіло власниці будинку — жінки 1978 року народження, без ознак життя.