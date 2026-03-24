Іспит без провалу за 16 тисяч: на Тернопільщині затримали посередника

На Тернопільщині викрили колишнього директора автошколи, якого підозрюють у хабарництві.
За інформацією правоохоронців, чоловік запропонував одному з клієнтів «допомогу» в отриманні водійського посвідчення категорії «А». Він запевняв, що має зв’язки в сервісному центрі та може «посприяти» успішному складанню практичного іспиту. Свої послуги оцінив у 16 тисяч гривень.
Ба більше, підозрюваний натякав, що у разі відмови може навпаки створити проблеми зі складанням іспиту.
Затримали його одразу після отримання обумовленої суми. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи.