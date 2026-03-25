У Тернополі сталася пожежа в гуртожитку

У вівторок, 24 березня, близько 11:30 у Тернополі спрацювала пожежна сигналізація в гуртожитку ЗУНУ на вулиці Львівській. Причиною стало сильне задимлення на восьмому поверсі.

На місце швидко прибули рятувальники. Разом із працівниками гуртожитку вони організували евакуацію людей і взялися ліквідовувати займання.

Через густий дим на поверсі працювали спеціальні ланки у захисному спорядженні. Вони перевірили кімнати, щоб переконатися, що всередині нікого не залишилося, та знайшли осередок пожежі. Паралельно рятувальники провітрювали верхні поверхи, щоб зменшити задимлення і забезпечити безпечні умови.

Пожежу вдалося локалізувати менш ніж за пів години — вже о 11:54, а повністю загасити — о 12:03. Вогонь охопив приблизно 15 квадратних метрів.

До ліквідації залучили 18 рятувальників і 5 одиниць техніки.

Наразі фахівці з’ясовують причини займання та підраховують збитки.