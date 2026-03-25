Необережність коштувала життя: на Тернопільщині загинув літній чоловік

У Козлівській громаді сталася трагічна подія — у власному будинку тяжкі опіки отримав 92-річний чоловік, врятувати якого медикам, на жаль, не вдалося.

Інцидент стався 22 березня в одному з місцевих сіл. Як з’ясували правоохоронці, пенсіонер проживав сам, хоча поруч, у сусідньому будинку, мешкає його донька.
 
Того дня чоловік грів воду в чайнику. Коли знімав його з плити, через необережність зайнявся одяг. Попередньо відомо, що він був із синтетичної тканини, через що полум’я дуже швидко поширилося.
 
Через вік чоловік не зміг оперативно зреагувати. Вже палаючим він вибіг на подвір’я — там його помітила донька. Жінка одразу кинулася гасити вогонь і викликала “швидку”.
 
Потерпілого госпіталізували з важкими травмами — медики зафіксували понад 60% опіків тіла. Лікарі боролися за його життя майже добу, однак 23 березня вранці серце чоловіка зупинилося.
На місці працювали правоохоронці. За фактом події відкрито провадження з позначкою “нещасний випадок”, триває перевірка.

