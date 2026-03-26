Чоловік із сокирою та «коктейлем» погрожував ТЦК у Тернополі

25 березня приблизно о 14:00 до Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від поліцейського офіцера громади про те, що невідомий чоловік погрожує фізичною розправою групі оповіщення ТЦК. На місце події швидко прибули додаткові наряди поліції та бійці спецпідрозділу.

Як з’ясували правоохоронці, під час проведення заходів оповіщення військовослужбовці Тернопільського ТЦК та СП разом із поліцейським виявили двох чоловіків на території гаражного кооперативу. На прохання показати документи один із них поводився агресивно: погрожував сокирою, а також кинув у бік службового автомобіля ТЦК дві пляшки з невідомою речовиною, одну з яких підпалив. Після цього чоловік зачинився в гаражі.

Працівники поліції превентивної комунікації провели з ним переговори, у результаті яких він погодився вийти з приміщення. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Правоохоронці встановили, що чоловік — житель Тернополя 1969 року народження, який перебуває в розшуку ТЦК та СП за порушення правил військового обліку (ст. 210 КУпАП).

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає до трьох років позбавлення волі.

Наразі поліція з’ясовує всі обставини події, після чого буде надано остаточну правову оцінку. Також вирішується питання щодо затримання чоловіка відповідно до ст. 208 КПК України.