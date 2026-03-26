На Тернопільщині запобігли потраплянню на ринок небезпечного м’яса

До поліцейського офіцера Товстенської громади надійшло повідомлення, що поблизу одного з сіл у лісосмузі невідомі здійснюють незаконний забій тварин та обробку м’яса.

На місці події правоохоронці разом із фахівцями Держпродспоживслужби виявили двох чоловіків, які обвалювали туші телят поблизу сміттєзвалища. Документів, що підтверджують походження тварин, у них не було.

орушення норм благоустрою (ст. 152 КУпАП), а працівники Держпродспоживслужби – за порушення законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин (ч. 3 ст. 107). Правопорушниками виявилися жителі Чернівецької області та Товстенської громади. На чоловіка з Чернівеччини склали адміністративний протокол за порушення норм благоустрою (ст. 152 КУпАП), а працівники Держпродспоживслужби – за порушення законодавства про ветеринарну медицину та благополуччя тварин (ч. 3 ст. 107).

Щодо жителя Товстенської громади триває вирішення питання про притягнення до адміністративної відповідальності.

Небезпечне м’ясо було вилучене та утилізоване, аби запобігти його потраплянню до споживачів.