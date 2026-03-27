У Тернополі судитимуть адвоката та його спільника за багатомільйонні шахрайства

Слідчі поліції Тернопільської області завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо двох осіб, яких підозрюють у шахрайстві на суму майже шість мільйонів гривень. Серед обвинувачених — відомий у Тернополі адвокат і його спільник.

За даними слідства, зловмисники діяли під виглядом надання юридичних послуг. Вони пропонували допомогу у питаннях купівлі комерційної нерухомості, обміну житла та отримання позик, однак насправді вводили клієнтів в оману та заволодівали їхнім майном.

Перший задокументований випадок стався ще у 2017 році. Тоді підприємець звернувся до адвоката за супроводом у придбанні комерційного об’єкта в центрі Тернополя. Юрист отримав близько 4,5 мільйона гривень, однак обіцяних документів клієнт так і не дочекався.

Під час розслідування правоохоронці встановили ще кілька епізодів. Зокрема, у 2022 році адвокат разом зі спільником переконав місцевого жителя обміняти квартиру на майбутній заміський будинок. У результаті потерпілий втратив житло, а обіцяного котеджу так і не отримав. Збитки склали майже один мільйон гривень.

Ще один випадок стався восени того ж року. Жінка звернулася до адвоката за допомогою в оформленні позики під заставу автомобіля. Натомість їй підписали документи про продаж транспортного засобу. У підсумку вона залишилася без авто і без грошей, втративши близько 350 тисяч гривень.

Обом фігурантам оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, що стосуються шахрайства та, для одного з них, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.