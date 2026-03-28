На Тернопільщині під час спалювання сухої трави загинув чоловік

У селі Мислова Підволочиської громади на Тернопільщині сталася трагічна подія, яка вкотре нагадує про смертельну небезпеку вогню. У п’ятницю, 27 березня, близько 11:00 під час спалювання сухої рослинності загинув чоловік 1955 року народження.

За попередніми даними, він розвів багаття на присадибній ділянці. Через сильні пориви вітру полум’я швидко вийшло з-під контролю та перекинулося на нього. Чоловік загинув на місці.

Свідком події став його 72-річний родич, який намагався врятувати потерпілого, однак не зміг цього зробити. Під час спроби допомоги він отримав термічні опіки кінцівок і був госпіталізований.

Наразі співробітники поліції встановлюють усі обставини події.