На Тернопільщині затримали чоловіка, який спалив господарство колишнього тестя

У Підволочиську правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підпалі господарської будівлі, що належить його колишньому тестеві. За скоєне йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Повідомлення про пожежу надійшло до відділення поліції №1 у Підволочиську від місцевого жителя. Загоряння сталося на території його домоволодіння. Рятувальникам вдалося швидко локалізувати вогонь, постраждалих немає. Під час огляду місця події поліцейські встановили, що причиною пожежі був умисний підпал.

У результаті оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 33-річний мешканець Скалатської громади. Встановивши його пересування, поліцейські вийшли на слід підозрюваного. З’ясувалося також, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

За підтримки спецпідрозділу КОРД правоохоронці провели обшук у помешканні чоловіка. У нього вилучили мобільний телефон та одяг, у якому він, ймовірно, вчинив підпал. Зловмисника затримали відповідно до чинного законодавства.

Як встановило слідство, причиною злочину стали ревнощі. Вдень чоловік приходив до будинку своєї колишньої дружини та погрожував їй, а вже ввечері проник на подвір’я і підпалив господарську споруду.

Наразі йому оголошено підозру за умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.