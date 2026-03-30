Малеча випала з вікна гуртожитку в Тернополі

У Тернополі з вікна другого поверху випала півторарічна дівчинка. Інцидент стався сьогодні, 30 березня, близько 9 ранку у гуртожитку на вулиці Злуки.

Як розповіли очевидці, малеча була з мамою. Коли жінка зачиняла двері своєї кімнати, дівчинка побігла на кухню загального користування, де було відкрите вікно, залізла на підвіконня і випала.
 
Дитину доставили до обласної дитячої лікарні. Лікарі кажуть, що її стан задовільний.
 
Поліція наразі з’ясовує всі обставини події. Батьків закликають бути особливо уважними та не залишати малюків без нагляду, навіть на кілька хвилин.
 

