На Малашівському сміттєзвалищі працює сміттєсортувальна лінія та завершується облаштування станції дегазації

На Малашівському сміттєзвалищі твердих побутових відходів незабаром розпочне функціонувати станція дегазації, за допомогою якої відбуватиметься відкачування з полігону звалищного газу та подальше перетворення його у «зелену» електроенергію. А вже зараз там працює сміттєсортувальна лінія.

«Вперше за десятки років нам вдалося вирішити глобальну проблему зі збором та захороненням твердих побутових відходів. І зараз Тернопільська громада має власний сучасний полігон, де вже працює сміттєсортувальна лінія, проходить захоронення відходів та виробництво електроенергії, згенерованої зі звалищного газу полігону, - пояснив міський голова Сергій Надал. – Наразі триває завершення пусконалагоджувальних робіт газогенераційної установки, і уже незабаром ми зможемо успішно постачати «зелену» електроенергію. Цим самим ми вирішимо екологічну проблему, тому що захоронення на полігоні відбувається виключно органічних відходів без хімічних сполук, а по-друге, газ метан, який утилізується, є небезпечним та часто спричиняє пожежі на полігоні».

Як йдеться у повідомленні на сайті ТМР, відтепер з місцевого бюджету не витрачатимуться кошти на утилізацію твердих побутових відходів, адже утримання, обслуговування та рекультивація полігону відбувається за кошти компанії ТОВ «Еко-Лідер Т», з якою укладено договір про оренду земельної ділянки на 49 років. Окрім того, сусідні селища та громади сплачують кошти, які надходять до місцевого бюджету, за використання Малашовецького полігону.

Будівництво станції дегазації на полігоні проводить група компаній «Кліар Енерджі» і за словами головного інженера Іван Самусенка, наразі тут відбувається буріння вертикальних свердловин, через які відкачуватиметься шкідливий газ метан і далі по трубах транспортуватиметься до газових фільтрів, а потім спалюватиметься для виробництва електроенергії. Згенерована електроенергія подаватиметься у загальну мережу і згодом продаватиметься за зеленим тарифом.