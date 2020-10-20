У Тернополі реалізується масштабний проєкт зміни схеми організації дорожнього руху

Нові розв’язки, перебудова вулиць, встановлення додаткових смуг руху, стоянок для автомобілів та велодоріжок.

Важливо

16 жовтня у Тернополі відбулася презентація перспективи модернізації інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя, яку попередньо розробили фахівці ТОВ «НТ Дорбудпроект».

Що передбачає проєкт

Відповідно до проведеного дослідження та аналізу транспортних потоків у місті, фахівці визначили 68 об’єктів, які потребують покращення інженерно-транспортної інфраструктури. Серед запропонованих рішень - влаштування додаткових смуг руху, збільшення кількості світлофорних об’єктів, тимчасових стоянок для автомобілів та велодоріжок. Для окремих об’єктів пропонується і повна перебудова вулиці та кардинальна зміна схеми організації дорожнього руху.

Схема модернізації інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя розроблялася на основі імітаційного моделювання дорожнього руху на перехрестях та основних магістралях міста з врахуванням низки факторів: час затримки водіїв, наявні житлові будинки, параметри проїжджої частини, конфліктні точки, вечірній і ранковий трафік, світлофорні об'єкти тощо. Усе це дало змогу детально оцінити і проаналізувати загальну схему руху на одному чи одразу декількох об’єктах, щоб змоделювати оптимальний кінцевий варіант.

Конкретика

Зокрема дорога по вул. Галицька стане паралельної до дороги по вул. Збаражська. Вже розпочалося будівництва дороги по вул. Героїв Чорнобияя – вул. Спортивна. Це дорога буде паралельною до дороги по вул. Тернавського.

Також нова дорога з’єднає вулиці Корольова, Сахарова і новий Варшавський (Шостий) мікрорайон.

Всі бажаючі можуть ознайомитися з повним переліком робіт на сайті міської ради. Більше того тернополяни можуть долучитися до обговорення запропонованих експертами змін та до надавати власні пропозиції і зауваження через Google-форму.До нового року проєктанти будуть приймати пропозиції від тернополян. Вже з Нового року по найбільш пріоритетним пропозиціям почнуться роботи.

Усі інші об’єкти модернізації інженерно-транспортної інфраструктури м. Тернополя можна переглянути ТУТ.

Пряма мова мера

«Зважаючи на зростання кількості приватного транспорту на дорогах Тернополя, ускладнення руху громадського транспорту та застарілу забудову вулиць, яка не пристосована до сучасного трафіку, необхідно змінювати та по-новому моделювати перехрестя і вулиці, а також використовувати нові технології в сфері паркування. На тих об’єктах у місті, де вже змінено схему ОДР, ми бачимо позитивний результат та зменшення аварійності і заторів. Тож ми й надалі будемо покращувати транспортну інстраструктуру, щоб розвантажувати вулиці та забезпечити безпеку на дорозі як водіям, так і пішоходам та велосипедистам. Дякую тим жителям міста, котрі уже надали власні пропозиції щодо вирішення існуючих проблем, та чекаємо пропозицій і від інших тернополян», - зазначив міський голова Сергій Надал.

Висновок

Таким чином, у Тернополі почалася реалізація масштабного дорожнього проєкту, який призначений не лише для боротьби з корками, а передбачає повну перебудову транспортної системи міста. Щоб рухатися Тернополем було зручно і для водіїв, і велосипедистів, і пішоходів.