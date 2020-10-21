В результаті аварії на Тернопільщині госпіталізували 81-річну бабусю та 6-річну дитину

У Борщівському районі на перехресті сіл Верхняківці та Озеряни не розминулися Toyota, Audi та БУС. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 жовтня близько 13:30.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Audi А4, проїжджаючи перехрестя, не пропустив водія на Toyota Land Cruiser, що рухався головною дорогою. Порушення правил стало причиною зіткнення. В результаті удару Тойоту відкинуло на Мерседес.

В результаті удару до лікарні із забоями та підозрою на переломи ребер госпіталізували 81-річну пасажирку з Аауді та 6-річну дитину.

Як повідомляють правоохоронці, у водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.