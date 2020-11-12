За жорстоке вбивство тату-майстрині 26-річному тернополянину дали довічне

Вирок за вбивство тату-майстрині вчинене з особливою жорстокістю оголосили 11 листопада в Тернопільському міськрайонному суді 26-річному молодику.

У квітні 2019 році знайшли вбитою у квартирі майстриню тату. На тілі потерпілої судово-медичний експерт виявив близько сотні колото-ріжучих ран.

З місця злочину підозрюваний втік і переховувався на території іншої області, зазначають у відділі комунікації поліції Тернопільської області. Осудність чоловіка визнала і стаціонарна психолого-психіатрична експертиза.

Більше року підозрюваний перебував в Чортківському СІЗО. 11 листопада суд оголосив свій вердикт - максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення та сплата компенсації мамі загиблої у розмірі пів мільйона гривень.

Впродовж 20 днів цей вирок адвокати можуть оскаржити, а до того, як він вступить у силу, обвинувачений перебуватиме під вартою.

Звернемо увагу, що більш як за 15 років тернопільський міськрайонний суд вперше покарав вбивцю довічним ув'язненням.