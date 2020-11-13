У Тернополі затримали сутенершу та її повій

Сутенершу та її чотирьох "підопічних" викрили оперативники у Тернополі.

Як з'ясувалося, бізнес з надання сексуальних послуг в обласному центрі організувала сорокарічна жителька Дніпра. За словами начальника відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Олександра Буняка, жінку уже притягували до кримінальної відповідальності в Запоріжжі за аналогічні злочини.

У Тернополі в борделі працювало позмінно четверо молодих дівчат з Запорізької та Житомирської областей. Обслуговували клієнтів лише за місцем проживання - на орендованих квартирах.

Аби не потрапити на гачок правоохоронців, сутенерша кожен місяць змінювала адресу, винаймаючи нове житло.

Пошуком клієнтів займалася сама організаторша, розмістивши в інтернет-мережі оголошення про надання сексуальних послуг. Клієнтів, кажуть дівчата, їм вистачало. За добу вони могли обслужити близько десяти чоловіків.

Година послуг вартувала 1200 гривень, з яких 50 відсотків вони віддавали сутенерші, а решта залишалась їм.

12 листопада працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, разом з слідчим управлінням та під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури провели обшуки у двох помешканнях. Оперативники виявили та вилучили сім-картки, мобільні телефони, гроші т

Сутенерші уже оголосили підозру згідно частини 2 статті 303 ККУ. Вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу.

Дівчата-повії відповідатимуть у суді згідно адміністративного кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції.