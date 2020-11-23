ДТП на Тернопільщині: 12-річна дівчинка та 9-річний хлопчик у реанімації

За життя 12-річної дівчинки та її 9-річного братика триває боротьба. Діти постраждали у аварії, яка сталася 22 листопада в Тернопільському районі.

На автодорозі М-19, неподалік повороту на село Мишковичі, перекинувся автомобіль PEUGEOT 308, повідомляють у Відділі комунікації поліції.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водійка транспортного засобу не впоралася з керуванням, зачепила колесами узбіччя і як результат - злетіла з дороги, а транспорт перекинувся.

На момент нещастя в салоні були діти. Брат з сестрою отримали важкі травми й знаходяться на даний час у реанімації. Діти не сиділи ні в автокріслі, ні в бустері.

Мама від госпіталізації відмовилася. Жінка перебуває у лікарні поруч з дітьми.

Наголосимо, що за правилами дорожнього руху, дітей до 12 років і зростом до 145 см не можна перевозити без спеціальних засобів. Більше половини дитячих травм в ДТП - через відсутність спеціальних засобів перевезення.

Пам'ятайте, непристебнутий малюк потрапляє в ДТП навіть на невеликій швидкості, наслідки невтішні. При лобовому ударі дитина може вислизнути з-під паска безпеки, який зроблений під звичайного пасажира.