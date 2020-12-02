Поблизу Тернополя зіткнулися чотири автівки – одна людина загинула, двоє постраждало

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 грудня, вранці неподалік села Байківці Тернопільського району. На трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече не розминулися чотири авто, повідомляють у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля PEUGEOT не дотримався безпечної дистанції та врізався в автоTOYOTA, водійка якого намагалася здійснити маневр повороту з головної на другорядну дорогу. Від удару транспорт виїхав на зустрічну смугу. В цей час там проїжджала вантажівка DAF. Кермувальник намагаючись оминути перешкоду, зіткнувся з ще одним транспортним засобом SKODA та з’їхав в кювет.

В результаті аварії 29-річний водій SKODA загинув на місці події. Пасажирку даного авто, 31-річну вагітну мешканку Збаразького району госпіталізовано до Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина».

До медзакладу з тяжкими травмами потрапив і водій PEUGEOT. Пожежникам довелося здійснити деблокування потерпілого з пошкодженої автівки.

Слідчі детально встановлюють усі обставини автопригоди. Триває розслідування.