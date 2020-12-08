У Тернополі вночі горіла квартира

У Тернополі по вул. Бульвар Вишневецького, виникла пожежа в одній із квартир на 6 поверсі 7 поверхового багатоквартирного житлового будинку. Сталася подія сьогодні, 8 грудня, о 3:40.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання та захисту органів дихання проникли до місця пожежі.

Помешкання, де виникла пожежа було значно захаращене речами домашнього вжитку та побутовим сміттям й це ускладнювало ситуацію.

На гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу Тернопільського гарнізону Управління ДСНС України у Тернопільській області.

О 4:24 пожежу локалізували, о 7:31 пожежу загасили повністю. Від вогню врятували житловий будинок. Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються, зазначають в обласному Управлінні ДСНС.