У тернопільських лікарнях триває облаштування кисневих точок

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У період поширення пандемії COVID-19 в лікарнях Тернополя триває активна робота з встановлення кисневого обладнання, яке є необхідним для лікування хворих. Загалом, у лікувальних закладах міста працює 49 кисневих точок і 52 мобільних приліжкових кисневих концентратори. Таким чином всі повідомлення у центральних ЗМІ та соцмережах про брак кисневого обладнання в українських лікарнях, не стосуються Тернополя. Хоча в інших містах України така проблема дійсно існує.

Пряма мова мера

«У місцевих лікувальних закладах є достатньо медичного обладнання для надання якісної медичної допомоги. Зокрема, в лікарнях підключено та функціонує 39 апартів ШВЛ (штучної вентиляції легень). Закуплені вони як за кошти з місцевого бюджету, так і завдяки фінансуванню підприємців і меценатів. Як показує практика, пацієнти з діагнозом COVID-19 часто потребують додаткової кисневої підтримки. Тож зараз ведеться активна робота з облаштування кисневих точок та встановлення стаціонарних кисневих концентраторів», - повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Як тернопільські лікарні забезпечені ШВЛ та кисневим обладнанням

Зокрема, у лікувальних закладах міста, зокрема, функціонує:

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» 16 апаратів ШВЛ, 30 діючих кисневих точок і 27 мобільних приліжкових кисневих концентратори. Заплановано придбати ще 22 таких концентратори для лікарні. Також у медичному закладі встановлено та вже функціонує стаціонарний кисневий генератор, який забезпечує виробництво і подачу кисню;

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» - 7 апаратів ШВЛ, працює 19 кисневих точок та 4 приліжкових концентратори. Зараз проводяться роботи з монтажу ще 40 кисневих точок, додатково закуплено 15 кисневих концентраторів. До середини грудня заплановано придбати та змонтувати стаціонарний кисневий генератор.

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня №3» - 8 апаратів ШВЛ, підготовлено та розведено 82 точки для подачі кисню, з них 8 вже працюють, наявний 21 кисневий концентратор. Тривають роботи із закупівлі ще одного генератору кисню.

У КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» - 8 апаратів ШВЛ.

Чому так важливе кисневе обладнання

Коли легенева тканина вражена, вона не здатна засвоювати кисень з атмосферного повітря. У такому випадку пацієнти, зокрема коронавірусні, потребують штучного насичення організму кисень. Інакше хворий може відчувати істотний дискомфорт, задуху, аж до непритомності.

Як зазначають у КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», такі кисневі концентратори допомагають у лікуванні хворих з діагнозом COVID- 19, також їх використовують в операційних, реанімаціях, ортоклініці і терапевтичному відділенні, яке наразі переобладнано для пацієнтів з COVID- 19.

Нагадаємо

На останній сесії міської ради вже нового скликання, додатково спрямували понад 3,8 млн грн на придбання 70 кисневих концентраторів для лікарні швидкої допомоги, лікарень №№2 та 3.

Тобто тернопільські лікарні будуть забезпечені медичним киснем.