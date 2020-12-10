На Тернопільщині розбився біплан - загинула людина

біплан 3443319 грудня до співробітників Козівського відділення поліції близько 17 години від очевидців події надійшло повідомлення, що у полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак. За попередніми даними, загинула одна людина.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії.

біплан 3331

Встановлено марку та тип літального апарату –літак АН-2. Корпус літака частково зруйнований, паливні баки не розгерметизувалися.

WhatsApp Image 2020 12 09 at 19.27.36

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню