На Тернопільщині розбився біплан - загинула людина

9 грудня до співробітників Козівського відділення поліції близько 17 години від очевидців події надійшло повідомлення, що у полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак. За попередніми даними, загинула одна людина.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Правоохоронцями проводяться першочергові слідчі дії.

Встановлено марку та тип літального апарату –літак АН-2. Корпус літака частково зруйнований, паливні баки не розгерметизувалися.