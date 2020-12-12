Масштабна пожежа на території агропромислового підприємства у Шумському районі

114334444411 грудня 13:48 на пункт зв'язку 16 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про горіння покриття ремонтної майстерні на території агропромислового підприємства в селі Вілія Шумського району.

Площа пожежі складала орієнтовно 700 м. кв.

Пожежа виникла у майстерні, в якій знаходилися різноманітне обладнання, орієнтовно 1 тонна дизельного палива в ємкостях.

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Як зазначають в обласному управлінні ДСНС, на момент прибуття першого підрозділу вже відбулась розгерметизація та займання місткості з дизельним паливом. Знищено автомобіль Нива, 5 пресів, 2 трактори.

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О 15:10 пожежу рятувальники локалізовали, а о 16.39 пожежу ліквідували.

Всього до гасіння залучили 5 одиниць техніки та 21 чоловік особового складу.

На щастя, травмованих та загиблих на місці події нема. Причини та матеріальні збитки встановлюються фахівцями.

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