Нові власники квартири викинули усі речі померлої тернополянки посеред ночі на вулицю

изображение viber 2020 12 28 15 41 27 1 scaledПісля смерті власниці квартири спадкоємці викинули все її добро на вулицю. Про неприємну ситуацію повідомляють в міському управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.

Власниця квартири у четвертому під’їзді багатоповерхівки на проспекті Бандери, 82 померла шостого листопада. Жінка була немолодою, близько року тому втратила сина, що стало сильним ударом для неї.

Хто отримав квартиру у спадок – не відомо. Однак нові власники цими днями вчинили вкрай недобросовісно, просто викинувши серед ночі чи не всі речі із квартири буквально посеред вулиці неподалік контейнерного майданчика для відходів. Працівникам підприємства «Східний масив», яке обслуговує дану територію та сусідам дверей у даній квартирі (номер помешкання відомий) не відчинили.

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До слова, як стало відомо нам із неофіційних джерел, покійна жінка хворіла на коронавірус. Відтак непорядність спадкоємців подвійна, оскільки вони не лише насмітили, але й змусили хвилюватися за своє здоров’я і своїх сусідів, і працівників підпрємства, що здійснювали прибирання.

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