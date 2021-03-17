У Тернополі авто з вакциною від COVID-19 потрапило в ДТП

Сьогодні, 17 березня, у Тернополі на вулиці Микулинецькій зіткнулися два автомобілі, повідомляють у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, автомобіль марки Renault Duster, що належить медзакладу, зупинився на регульованому пішохідному переході. В цей момент у нього ззаду в'їхало інше авто. Попередня причина аварії - недотримання дистанції водієм Ford.

Автомобіль меддопомоги рухався в напрямку Бучача. Він віз вакцину від Covid 19. На момент удару в Renault, крім водія, було ще четверо пасажирів. Троє з них звернулися за меддопомогою. Ампули з вакциною не ушкоджені.