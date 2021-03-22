Неподалік смт. Підволочиськ іномарка вискочила на зустрічну смугу і врізалася в фуру

В результаті порушення правил безпеки дорожнього руху загинула людина.

Аварія трапилася 20 березня близько 23:00 на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка, неподалік смт. Підволочиськ.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, водій автомобіля Mercedes-Benz 240d, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там легківка врізалася в вантажний автомобіль MAN.

В результаті удару кермувальник з Mercedes-Benz , 54-річний житель Підволочиська, загинув на місці аварії. Пасажир з даного транспортного засобу відбувся легкими тілесними ушкодженнями. Його госпіталізували в травматологічне відділення.

Правоохоронці проводять слідство.