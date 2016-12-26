Водій мікроавтобуса збив на смерть 36-річного пішохода

На трасі Львів-Тернопіль трапилася смертельна аварія.

Вчора, 25 грудня, приблизно о 02:00 на трасі Львів-Тернопіль поблизу с. Велика Вільшаниця, що у Золочівському районі, водій мікроавтобуса збив пішохода, який від отриманих травм помер на місці.

За кермом Volkswagen LT був 44-річний мешканець Вінниці. Встановлено, що загиблий був львів’янином 1980 року народження. Причини події з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка, повідомляє ЗІК.