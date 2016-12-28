Маршрутки та тролейбуси у Новорічну ніч їздитимуть до ранку

У ніч з 31 грудня на 1 січня громадський транспорт Тернополя курсуватиме до 4.00 год. ранку.

Серед автобусів курсуватимуть такі номери як: №6, 8, 13, 15, 16, 19, 22, 25 та 27. Також у святкові години Нового Року по місту їздитимуть 11 та 5 тролейбуси.

«Ми постарались охопити максимум мікрорайонів, щоб тернополянам було зручно добиратись», - прокоментував начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський.

Зазначимо, що на кожен перелічений номер автобуса чи тролейбуса працюватиме одна одиниця транспорту.