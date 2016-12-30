П’яний водій наїхав на двох людей, жінка загинула

В Тернополі п’яний водій збив двох людей. Одна наразі перебуває у важкому стані в лікарні, інша – молода жінка загинула на місці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора близько 22:10 на вулиці Бродівській, біля крамниці «Арс кераміка».

За словами очевидців, автомобіліст їхав на такій великій швидкості, що зупинився після наїзду на пішоходів лише за 70 метрів, повідомляє http://beztaby.te.ua.

Обставини аварії наразі з’ясовуються.