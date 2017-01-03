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Де справедливість? У воїна АТО з Тернопільщини хочуть забрати батьківську землю

20160930 105641 129 грудня у Тернопільському апеляційному суді мало відбулося засідання у справі солдата АТО Максима Кравченка та його рідної сестри Лавриненко Тетяни. Максим з перших днів війни пішов на фронт. Перед тим був на Майдані.

Сестра його живе у столиці. Сусід тим часом – на той час депутат місцевої ради – захопив заїзд до їхнього подвір’я, що у Заложцях Зборівського району. Навіть побудував там гараж. Мотивував, що там ніхто не жив, подвір’я занедбане. Самозахват погодив сільський голова.  Суд першої інстанції солдат виграв. Проте, воїн був шокований, що змушений у такий час відстоювати правду на два фронти. Проте, місцеві загарбники подали апеляцію і вже другий раз не з’являються до суду. Громадськість Зборівського району шокована таким станом справ. Цікаво відзначити, що не люба керівництву Зборівщини – головний не погоджений земельник Оксана Пригара стала на захист солдата. За це на неї написав скарги в контролюючі органи столиці і обласного центру . Керівництву Зборівського району це дозволило “козиряти” перед обласним начальством, що ось люди скаржаться на її діяльність, фиркати, що жінка хоч і фахівець, але не з їхньої команди. Напевно, грабіжників…

Сама ж Оксана Пригара інформувала обласне керівництво про ситуацію двічі.

Що цікаво, керівник Зборівської райдержадміністрації Ігор Яворський на початку цієї історії відстоював інтереси воїна з АТО, але потім патріотичні мотиви здолали якісь більш “вагомі” аргументи, невідомі громадськості краю. Здогадуєтесь які?

Не маючи повноважень у межах населеного пункту перерозподіляти землю, Яворський звернувся до депутатів місцевої ради віддати в одноосібне користування заїзд сусіду- “загарбнику”.

Strilec A

Відеоматеріали:

Назаревич Наталія, керівник зборівської спілки бійців і волонтерів АТО

Волонтер, учасник АТО

Оксана Пригара, в.о. начальника відділу Держгеокадастру у Зборівському районі

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Джерело: інтернет-газета "ПРО ВСЕ"

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Коментарі   

петро
0 #1 RE: Де справедливість? У воїна АТО з Тернопільщини хочуть забрати батьківську землюпетро 03.01.2017, 10:48
Шо Яворський шо Фесик два сапога пара-злодюги і шахраі вищоі марки. Бо як можна стільки землі і всього решта в людей накрасти і не сісти я не розумію. І люди це знають і мовчать. Ну і терпіть дальше барани.
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