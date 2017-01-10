У Тернополі горіла квартира в п’ятиповерхівці

У Тернополі по вул. Генерала Тарнавського, 16 горіла квартира.

9 січня о 16:40 до Оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу в м. Тернопіль по вул. Генерала Тарнавського, 16.

На місце події одразу виїхали 3 пожежно-рятувальні підрозділи. За 8 хвилин рятувальники дісталися до місця надзвичайної події. Пожежа виникла в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Площа пожежі становила 22 м. кв.

Пожежники за допомогою спеціального обладнання, врятували 19 людей, серед них 5 дітей, а також вивели на свіже повітря 21 мешканця даного будинку, в тому числі 4 дитини та не допустили перекидання пожежі на сусідні квартири.

Постраждав власник квартири, громадянин 1959 року народження, який отруївся чадним газом та шпиталізований до лікувального закладу м. Тернопіль.

Пожежу локалізовано в 17:20, а о 17:28 повністю ліквідовано.

Пожежею знищено - речі домашнього вжитку, меблі, облицювання стін, стелі та вікно квартири. За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.